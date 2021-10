Sarri attacca: "Questo non è più calcio, è solo uno show. Si pensa solo ai soldi"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche della reazione che si aspetta dopo il ko di Bologna: "Ci siamo allenati due settimane a ranghi ridotti, è difficile valutare. Il calcio attuale è questo, forse non mi appartiene più. Tutti i mesi facciamo 7 partite in 19 giorni e poi stiamo 11 giorni senza avere i calciatori, in pratica si allenano più in Nazionale che col club. Non siamo di fronte al calcio come uno sport ma di fronte a uno show dove si cerca di spremere soldi ovunque. Forse sono troppo vecchio per tutto questo"