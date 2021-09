Sarri contro Chiffi, l'avvocato della Lazio: "Potrebbe vincere. Sanzione esagerata"

"Se Sarri riesce a dimostrare ciò che ha detto nel tunnel potrebbe anche vincere contro l'arbitro Chiffi". A parlare della squalifica di Maurizio Sarri e della volontà da parte dell'allenatore di denunciare il direttore di gara di Milan-Lazio alla giustizia ordinaria, è l'avvocato dei biancocelesti Gianmichele Gentile: "Noi come Lazio abbiamo denunciato l'arbitro per quello che ha riportato nel suo rapporto - ha dichiarato a Radio Punto Nuovo - e si sono giustificati affermando "forse ho capito male", quindi se Sarri ha bisogno di lamentarsi, non ha certo bisogno di chiedere il permesso. Crediamo che ci sia stata una esagerazione nella sanzione del Giudice Sportivo perché che ha pronunciato non si può classificare come un gesto blasfemo".