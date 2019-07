Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerni, ha parlato dell’ultimo colpo del Milan, il centrocampista Ismael Bennacer: "È un '97 - le parole dell’allenatore riportate da Tuttomercatoweb.com - un giocatore di grande qualità così come Krunic. Dovranno dimostrare di essere pronti per una grande squadra, lo stesso vale per Sensi. Sono acquisti di prospettiva, possono fare bene con Giampaolo".