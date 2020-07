Sassuolo, De Zerbi: "L'obiettivo ora è superare il Milan, i rossoneri stano facendo una seconda parte di campionato strepitosa"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Juventus e sulla classifica della sua squadra ha dichiarato: "Davanti c'è il Milan che sta facendo una seconda parte di campionato strepitosa, ha fatto una grande partita anche col Napoli. Se non l'avesse fatto, l'avremmo preso in classifica ma io guardo in casa mia. Quel che facciamo in questa stagione è crescita ma non dobbiamo avere vergogna di porre il Milan come obiettivo. Portiamo rispetto al Milan ma è l'obiettivo perché ci precede così come dobbiamo star attenti a Verona e Bologna".