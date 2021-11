Sassuolo, Dionisi: "Abbiamo le qualità per andare a San Siro e giocare con le nostre armi"

Federico Dionisi, tecnico del Sassuolo, si è così espresso in conferenza stampa post Cagliari sulle prossime sfide contro Milan e Napoli: "Le affronteremo una alla volta. Bisognerà sfruttare qualche occasione ma non si sa mai, abbiamo le qualità per andare a San Siro e giocare con le nostre armi. Se faremo la gara di oggi non riusciremo a portare un risultato importante".