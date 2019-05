Sassuolo, Squinzi: "Sarà difficile fare un favore al Milan, l'Atalanta è davvero forte"

Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di domenica contro l'Atalanta: "Fare un favore al Milan? Sarà difficile, molto difficile. L’Atalanta è forte, ha il morale alto. Mi piace: è una bella squadra, ha un bravo allenatore, è guidata da dirigenti di grande livello. Il Sassuolo farà di tutto per vincere, come ovvio. Ma ripeto, sarà una partita molto complicata".