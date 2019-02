Savicevic su Piatek: "Impressionante. Speriamo non si fermi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Dejan Savicevic, fra le altre cose, ha parlato anche di Paquetà e Piatek: "Li ho visti entrambi in Roma-Milan. Sembrano finalmente due giocatori importanti. Per giudicare il brasiliano, però, è presto: lasciamolo giocare e ambientarsi. Piatek, invece, lo vedo segnare a raffica da inizio stagione, anche nel Genoa. Impressionante. La speranza è soltanto che non si fermi, ma mi sembra serio e solido. Niente paragoni con nessuno, però, eh…?".