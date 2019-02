Savicevic sul Milan cinese: "Gente che non sapeva di calcio, ora è diverso"

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic ha parlato del Milan cinese: "Era tutto un po’ strano. Anche in un momento difficile non potevo accettare che il mio Milan finisse a gente che non sapeva di calcio. Adesso, almeno, è diverso. Il fatto che ci siano Leonardo e Maldini, due del grande Milan, che conoscono l’ambiente, è la garanzia. Faranno le scelte necessarie".