Savicevic sul Milan: "Crollo cominciato con la cessione di T. Silva e Ibra"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic ha speso parole d’elogio per il Milan: "Investe sugli italiani e sarà ricompensato. Stanno facendo bene, lottano per entrare tra le prime quattro. Bisogna andare in Champions, questo sarebbe uno scudetto. La Champions oggi ti cambia la vita". Il club rossonero sta provando pian piano a risalire, dopo un periodo piuttosto buio: "Penso sempre che il crollo sia cominciato quando sono stati venduti Ibrahimovic e Thiago Silva. Tutto viene da lì". Il Genio non ha alcun dubbio.