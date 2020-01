Scanzi: "Ibra non è dice mai banalità ma sono diffidente"

Il giornalista Andrea Scanzi, tifoso rossonero, è intervenuto durante "Tutti Convocati" su Radio 24 per parlare del ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Da un punto di vista di narrazione Ibra è una manna dal cielo, fa notizia anche quando non parla e non dice mai banalità. Sono diffidente su questo acquisto. Mi sembra la mossa della disperazione, la scelta ci sta perché la squadra senza né capo né coda ha bisogno di una chioccia, ma significa che fino ad ora hai sbagliato tutto dopo aver detto di voler puntare sui giovani. Sì è vero, era sbagliato puntare solo sui giovani, vedi Paqueta che sembrava il nuovo Kaka e invece ha deluso. Ma arriva in un momento in cui può fare poco, sembra una toppa".