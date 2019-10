Scaroni a Sky: "Pioli persona seria, la squadra c'è e i risultati arriveranno. L'obiettivo è tornare in Champions"

Paolo Scaroni, intervistato da Sky Tg 24, ha parlato di Stefano Pioli, nuovo tecnico del Milan: "Pioli interista? Si era parlato anche di Spalletti che non era interista ma era stato all'Inter. Convincere i tifosi? C'è un solo modo, i risultati. Ho visto questa mattina Pioli. E' una persona seria e preparata. Sono fiducioso perché la squadra ce l'abbiamo e i risultati arriveranno. Ci vuole un pochino di pazienza. Il nostro obiettivo è tornare in Champions. E' da tanti anni che non torniamo in Champions".