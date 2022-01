Scaroni all'uscita dall'Assemblea di Lega: "Non parlo di mercato, non me ne occupo"

Breve battuta rilasciata dal presidente del Milan Paolo Scaroni all'uscita dall'Assemblea di Lega in scena questa mattina a Milano: "Non parlo del mercato del Milan, non me ne occupo. Assemblea? Tutto bene, tutto bene", ha detto il numero uno del club rossonero a tuttomercatoweb.com. Definito l'ingaggio di Lazetic e 'liberato' Pellegri a favore del Torino, il Milan è ora alla ricerca di un centrale di difesa.