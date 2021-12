Scaroni: "Il nuovo stadio a Milano è fondamentale per le performance di Milan e Inter"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di 'Gr Parlamento - La Politica nel pallone' ha parlato del nuovo stadio di Milano. Queste le sue parole: "Il nuovo stadio a Milano è fondamentale per le performance sportive di Milan e Inter. Se si vogliono avere squadre che competono in Europa, bisogna avere stadi che competono in Europa, che siano quindi uguali o migliori di quelli delle altre squadre con cui competiamo. Ma mi spingo più in là, tutta la Serie A potrà ritrovare il primato che aveva soltanto se ci doteremo di attrezzature sportive di livello, cosa che non sta avvenendo e non è avvenuta a differenza di tutti gli altri. Il sindaco Sala ci ha chiesto dei grandi sacrifici, li abbiamo accettati per partire al più presto nella costruzione del nuovo stadio. Oggi ci muoviamo in sintonia e vogliamo procedere velocemente per dotare Milano del più bello stadio del mondo, questo l'obiettivo principale che noi abbiamo"