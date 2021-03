Scaroni: "Non ci lamentiamo mai, è questo lo stile Milan"

Paolo Scaroni è stato intervistato da Sky Sport. Il numero uno rossonero si è soffermato su quello che per lui è lo "stile Milan":

Le piace questo Milan? “Mi piace, d’altra parte non è che possiamo vincere tutte le partite. Mi piace soprattutto lo stile della nostra squadra, dell’allenatore e del management. Non ci esaltiamo quando siamo primi, non ci abbattiamo quando siamo secondi. Soprattutto non ci lamentiamo mai. Abbiamo avuto infortuni, Covid, ha mai sentito una parola di lamentela da parte del Milan? No, questo è lo stile Milan, un ingrediente fondamentale del nostro futuro”.