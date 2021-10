Scaroni sul progetto Milan: "Sul piano del gioco ha fatto grandi passi avanti. Il bilancio 21-22 sarà nettamente migliore"

Intervenuto in diretta alla trasmissione 'Tutticonvocati' di Radio 24, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del progetto Milan. Queste le sue parole: "Il nostro bilancio è migliorato rispetto all'anno scorso malgrado il Covid. Una parte importante delle nostre perdite è dovuto agli stadi vuoti ma anche a sponsor meno interessati. Mi aspetto il bilancio 21-22 nettamente migliorato. Sul terreno del gioco, il progetto ha fatto grandi passi in avanti. Abbiamo una squadra giovane e equilibrata. Abbiamo fatto dei passi in avanti anche sui costi della squadra mentre nei ricavi abbiamo avuto la grande botta del Covid. Sono stato contento della rielezione di Sala perchè sara importantissimo per continuare il progetto del nuovo stadio che sarà fondamentale per la crescita del nostro club e del nostro calcio"