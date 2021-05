Sconcerti a TMW: "Donnarumma? È bene che si faccia ciò che conviene di più"

Mario Sconcerti, giornalista e attuale opinionista, si è coì espresso a TMW Radio su Donnarumma: "Ho letto dell'arrivo di un portiere nuovo, ma non so che rapporti siano intercorsi tra Donnarumma e il Milan. Non dire nulla significa parlare molto in questi casi. Non esiste più la proprietà dei giocatori, sono in affitto ed è bene che facciano ciò che gli conviene di più. Donnarumma è un signore di 22 anni e avrà altri 18 anni di carriera... ne cambierà di squadre".