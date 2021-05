Sconcerti a TMW: "Il Milan contro il Cagliari è entrato sfinito mentalmente"

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, si è così espresso a TMW Radio sul Milan: "Non è un problema fisico. Quello, se fai buona vita e buona alimentazione, lo recuperi sempre. Il problema del calcio è riuscire a recuperare dai colpi, non dalla stanchezza. Il problema del Milan è che domenica è entrato sfinito mentalmente: aveva bisogno di fare facilmente qualcosa che in quel modo non sa fare. Vincere in casa? Per quello servono i gol facili. I gol da 30 metri di Brahim Diaz nelle ultime partite sono abbastanza occasionali, è la manovra che porta a fare gol. Gli manca un centravanti, Ibrahimovic ha giocato metà partite poi hanno preso Mandzukic che non c'è mai stato. A volte Rebic altre, meno, Leao ma manca un vero riferimento offensivo. Ha avuto 16 rigori nell'andata, spesso il primo gol, quello che chiamo facile. Nella seconda parte no"