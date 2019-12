Mario Sconcerti, noto giornalista e celebre opinionista radiotelevisivo, è intervenuto ai microfoni di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio parlando dell'attuale situazione rossonera: "Il Milan è una squadra buona ma troppo gentile. Ha bisogno di un leader per crescere". Trascinatore che i rossoneri potrebbero trovare in Zlatan Ibrahimović, nome caldissimo in queste ore dalle parti di Casa Milan.