Scotti: "La dirigenza è giusta con Boban e Maldini. Giampaolo? E’ ora di far esordire i nuovi acquisti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Scotti, noto presentatore e grande tifoso milanista, ha rilasciato queste parole sul nuovo Milan e su Giampaolo: "La dirigenza è giusta con Boban e Maldini, persone serie e competenti, sono in mano a un fondo, credo che dovranno fare i conti e di necessità virtù. Ammiro Giampaolo per quanto ha fatto con la Samp, ma aveva un bomber come Quagliarella, è come giocare a carte con quattro jolly. Deve ancora dimostrare le sue capacità e lui lo sa. E’ ora di far esordire i nuovi acquisti, che cosa aspettiamo, Natale? E poi basta passare la palla all’indietro! Farei pagare ogni volta la multa. 'Manda avanti non indré', mi diceva il prete all’oratorio. Tre aggettivi per Giampaolo? Serio, preparato, ma per ora impenetrabile nei suoi ragionamenti".