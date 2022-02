Scudetto a 84-85 punti, Allegri ha ragione? Pioli: "Max è bravo... Io non so fare previsioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Secondo Massimiliano Allegri, per vincere il campionato quest'anno serviranno 84-85 punti. Il tecnico del Milan Stefano Pioli, invece, non si fida della matematica e prova a non fare previsioni in merito, come confessato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa Italia: "Gli 84-85 punti indicati da Allegri sono giusti per vincere il campionato? Non lo so... Max è molto bravo in questo... Continuo a pensare che le prime 5 squadre in testa continueranno a giocarsi le prime posizioni, Scudetto e posti Champions. Mancano 33 punti e sono tanti, vediamo... Il Napoli è l'unica squadra che dopo la sosta ha fatto più punti di noi, le altre hanno rallentato. Prevedere il finale è sempre difficile, sono tutte partite molto complesse ed è dura fare una tabella. Servirà fare tanti punti, più di 80 certamente, ma altro non so dire".