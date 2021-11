Seedorf: "È una serata in cui non si ha scelta, il Milan si può giocare le sue carte"

Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero e attuale opinonista, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Milan-Porto di Champions League: "Queste sono le serate dove non si ha scelta: si deve tirare fuori il cuore per andare avanti in Champions League. Nelle prime tre partite il Milan ha avuto un baricentro più basso; invece bisogna portare lo stesso gioco visto in Italia anche in Europa. Il Milan si può giocare le sue carte oggi".