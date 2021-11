Seedorf: "Il Milan deve portare a casa lo Scudetto e confermarsi"

Clarence Seedorf, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a Amazon Prime Video nel post Milan-Porto: "Ci voleva un episodio per fare una freschezza mentale al Milan dopo il primo tempo. È un punto meritato, anche per quello che i rossoneri hanno fatto fino ad ora in Champions. Disabitudine a reagire alla pressione alta? Non credo che il Milan possa avere una tranquillità, ma deve portare a casa uno Scudetto e affermarsi, continuando la strada del campionato. Il secondo tempo ha dato buona speranza: chissà che questo sblocco non se lo portino avanti anche nelle prossime gare".