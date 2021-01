Seedorf: "Il Milan sta mettendo le basi per un grande futuro. Ibrahimovic sta facendo quello che sa fare"

Intervenuto ai microfoni di 'Gazzetta Tv' Clarence Seedorf ha parlato della crescita del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan sta andando bene in questo momento. Sta mettendo le basi per creare un grande futuro. Ha un giocatore importante come Ibrahimovic che sta facendo quello che sa fare.. Spero che la squadra possa sostenere nel tempo sempre questa qualità, questa determinazione e cercando di continuare a giocare con personalità"