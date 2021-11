Seedorf: "Per il Milan è una fortuna che ci sia Maldini"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf ha esternato il suo pensiero in merito al lavoro svolto da Maldini da dirigente del Milan: "Non sono sorpreso, perché quello che io posso dire da esterno, Paolo lo ripeterà tutti i giorni all’interno. Nessuno meglio di lui conosce il club e cosa manca per un prossimo step: è una fortuna per il Milan che ci sia. Ha portato solidità e chiarezza, adeguerà la sua strategia in base alle necessità ma identità, filosofia e ambizioni alla base non cambieranno".