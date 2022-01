Serafini dopo Milan-Roma: "Vittoria netta e indiscutibile che dà fiducia e morale"

Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV dopo la vittoria contro la Roma, ha commentato così la prestazione dei rossoneri di Pioli: "E' stata una bella partita. Ad un certo punto della partita ero sereno, anche se nel secondo tempo il protagonista è stato Maignan. Il Milan ha meritato di vincere, su questo non c'è nulla da dire. I rossoneri sono stati bravi a tenere i nervi saldi, nonostante i tentativi della Roma di fare caciara. Qualche singolo non è ancora in condizione, ma il Milan è stato squadra e ha giocato una bella partita. E' stata una vittoria netta e indiscutibile che dà grande fiducia e morale. Più il Milan è in emergenza e più Pioli ha le risposte giuste".