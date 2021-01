Serafini: "Il giallo a Leao? Mai vista un'ammonizione per simulazione a centrocampo"

Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV, ha commentato così l'ammonizione di Leao contro il Torino che lo costringerà a saltare il prossimo match contro il Cagliari: "L'amminizione di Leao è stata terrificante. Non mi ricordo nella mia vita un giallo per simulazione a centrocampo. A Cagliari non ci sarà, il Milan perde un giocatore decisivo in questo momento. La sua ammonizione è stata scandalosa. Leao ha dei colpi eccezionali".