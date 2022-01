Serafini: "La cosa che mi colpisce di più è il senso di squadra di questo Milan"

Al termine della sfida contro la Roma, Luca Serafini ha dichiarato a Milan TV: "La cosa che mi colpisce di più è il senso di squadra di questo Milan. Forse in attacco dovevamo essere più cinici, in alcune situazioni potevamo e dovevamo fare meglio. Kalulu era diverso tempo che non giocava da centrale, mentre Gabbia arriva dall'errore di Firenze. Era la prima volta che giocavano insieme, non era facile per loro".