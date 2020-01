Serena: "Fossi in Piatek andrei via dal Milan"

Intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto sulle frequenze di TMW Radio Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha parlato della situazione di Piatek. Queste le sue parole: "Il posto adesso è occupato, Ibrahimovic non lascerà spazio al polacco. Lui è giovane, se servito in un certo modo può far sempre bene. Quando una società non crede più in te conviene andar via, ma occorre scegliere la squadra giusta, una offensiva".