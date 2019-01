Serena su Higuain: "Non bisogna trattenerlo controvoglia"

Intervistato dal Corriere della Sera, Aldo Serena ha parlato del caso Higuain: "Sono stupito da questa situazione, ero certissimo che avrebbe trascinato il Milan con l’esperienza e la voglia di riscatto. Se il Pipita avesse l’accordo con il Chelsea, non andrebbe fatto rimanere controvoglia. Higuain non è infallibile, qualche partita importante l’ha toppata, ma ha sempre fatto il suo nell’arco di una stagione, e non è solo un finalizzatore come Icardi: dialoga anche con i compagni. Ha lasciato la Juve perché si è trovato in un confronto impietoso con CR7 ed è andato in una squadra storica. Davvero non mi spiego il suo rendimento".