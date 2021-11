Serginho sul paragone Tonali-Pirlo: "Sono diversi e non c'entrano nulla l'uno con l'altro"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Serginho ha parlato del paragone tra Tonali e Pirlo. Queste le sue parole: “Per me non c’entrano nulla l’uno con l’altro. Andrea era un maestro nella gestione, gliela passavi in mezzo a tre avversari e ne usciva in eleganza come nulla fosse. Tonali è diverso, ma resta un fenomeno”.