Serie A con 18 squadre? Dal Pino apre: "È un tema molto caro ad alcuni club, se ne sta parlando"

Il massimo campionato italiano scenderà a 18 squadre a breve? Ne ha parlato Paolo Dal Pino, presidente di Lega Serie A, nell’intervento a Radio Anch’io Lo Sport su Radio1: “Quello della riduzione della Serie A a 18 è un tema discusso da tempo, molto caro a diverse società e di cui si parla anche in FIGC. Partiamo da un assunto di base: il sistema così com’è non sta più in piedi, dal 2024 avremo una nuova Champions con molte più partite, dobbiamo modificare questo calendario. Abbiamo già modificato il format della Coppa Italia per ridurre gli impegni: i calciatori non sono macchine e dobbiamo costruire qualcosa che sia funzionale rispetto al sistema complessivo. Le società stanno discutendo attorno a questo tema, se ne parlerà con la FIGC”.