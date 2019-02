Settore giovanile, Beretta: "Mi piacerebbe formare in casa degli allenatori"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Mario Beretta, responsabile del settore giovanile del Milan. Ecco alcune sue dichiarazioni: "I nomi non li farò mai, ma posso dire che per il prossimo anno ci potrebbero essere buone notizie per due-tre elementi della Primavera". Secondo la Gazzetta, i candidati al salto in prima squadra potrebbero essere Torrasi, Sala e Brescianini. "In generale - ha aggiunto Beretta - ritengo la qualità del nostro vivaio medio-alta, anche se poi l’aspetto caratteriale ed educativo gioca un ruolo altrettanto importante. Ci sono cose in cui crediamo molto. Per esempio dagli U14 agli U17 in ogni allenamento togliamo i ragazzi mezzora agli allenatori per farli lavorare col resto dello staff per reparti, e singolarmente. Anche come tecnica individuale. Poi stiamo implementando i supporti video, che spediamo ai ragazzi. In pratica sono lezioni personalizzate a casa. Ma ho anche un’altra idea che mi alletta: negli anni mi piacerebbe anche riuscire a formare in casa degli allenatori".