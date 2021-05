Shevchenko su Ibra: "A Bergamo potrà influire anche stando fuori"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, tra le altre cose, ha sottolineato l'importanza di Ibrahimovic per il Milan: "Non si può girare sempre a mille all’ora - ha dichiarato l'ucraino - nelle ultime partite ha pesato l’assenza di Ibra. Cambia tutto a livello di carisma, perché Zlatan è un leader, ma anche dal punto di vista tattico, perché incide in area. Con lui in campo è un’altra cosa, però credo che nella partita di Bergamo anche stando fuori potrà influire".