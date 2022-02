Massimo Silva, allenatore ed ex attaccante rossonero, si è così espresso a TMW su Veretout: "Veretout nel Milan ci può stare, non mi dispiace. Peraltro ho visto giocatori come Bennacer e Tonali che sono molto cresciuti e che pressano. Anche Veretout potrebbe inserirsi bene in un Milan che a mio parere dà il meglio di sè quando gioca sul ritmo".