Simic: "Il Milan ha fatto un passo in avanti anche in Champions League"

La Gazzetta dello Sport ha contattato Dario Simic per parlare del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Nonostante la sconfitta contro il Liverpool credo che il Milan abbia fatto un passo avanti anche in Champions: va considerata la sfortuna di alcune partite e in generale la composizione del girone. Da tifosi rossonero resto soddisfatto del cammino europeo della squadra. Da quando Paolo guida in prima persona l’area tecnica ha cambiato tanti giocatori, la maggior parte è già pronta per i più alti livelli europei"