Simone su Elliott: "Gestione fredda. A Maldini consiglio di restare"

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marco Simone ha parlato della gestione del Milan da parte del fondo Elliott: "Come la giudico? Fredda. Un club va vissuto, occorrono rapporti con i giocatori, occorrono le parole. Vedo invece numeri e distacco. Non è appassionante, mentre il Milan è passione. Non puoi essere un ghiacciolo. Dev’essere Maldini a prendere le redini - ha aggiunto l’ex attaccante rossonero - spero che non molli e gli consiglio di non farlo, così come lo avevo consigliato a Gattuso. Penso che alla fine resterà perché la sua voglia di Milan è enorme. Ma deve restare per fare la pietra angolare e avere carta bianca e tempo".