Smaila: "Diaz mi ricorda un hobbit de 'Il Signore degli Anelli'. Scudetto? Possiamo farcela"

Umberto Smaila, attore e noto tifoso rossonero, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Brahim Diaz: "Che voto gli do? Dieci come i centimetri che gli mancano. Mi ricorda un hobbit della saga 'Il Signore degli Anelli'. Scherzi a parte, è un buon giocatore e in questo momento serve molto al Milan, affiancandogli un Pirlo della situazione potremmo fare disastri. Scudetto? Possiamo farcela anche perché credo che il Napoli alla fine si scioglierà come neve al sole".