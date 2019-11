L’obiettivo Champions, per il Milan, sembra un miraggio, ma Krunic non ha intenzione di mollare: "Ci crediamo - ha dichiarato ai microfoni di Tuttosport - dobbiamo crederci perché siamo il Milan. Come ho già detto, a noi serve una partita importante per svoltare. Comunque 8 punti dal quarto posto non sono tanti a inizio novembre, mancano ancora tantissime partite".