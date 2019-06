Soleri: "Massara è un direttore sportivo molto preparato"

Edoardo Soleri, attaccante classe '97 di proprietà della Roma reduce dal prestito al Braga B, ha dichiarato a Tuttomercatoweb.com: "La mia priorità è tornare nel nostro calcio, che rimane il migliore. Vorrei sposare un progetto, trovare una squadra che punti forte su di me. Mi sono reso conto che con i prestiti è difficile emergere. Se ho sentito la Roma? Non ancora. Posso però dire che la società mi è sempre stata vicino in questi mesi difficili. Ho un ottimo rapporto con Balzaretti e Massara che si interessavano molto a me. Massara è un direttore molto preparato e bravo, parlavamo spesso".