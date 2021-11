Sorrentino: "Si diceva che gli stadi vuoti favorissero il Milan, ma ora non ci sono più dubbi"

Stefano Sorrentino, ex portiere, si è così espresso a Mediaset Infinity nel post Atletico-Milan: "L'inizio del girone non è stato dei migliori, i rossoneri hanno pagato lo scotto di giocare Champions dopo tanti anni, con giocatori giovani. Vorrei fare un elogio a Pioli: con lui il Milan sta crescendo sempre di più e la partita di stasera ne è l'emblema. Prima si diceva che l'assenza di pubblico favorisse i rossoneri, ora non ci sono più dubbi: sono primi in campionato e si giocheranno la qualificazione agli ottavi nell'ultima partita. Il mister ha fatto un grande lavoro. Messias? Ci siamo detti che l'avrebbe risolta lui, 5 anni fa giocava in Eccellenza...".