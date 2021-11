Staveley (ad PCP Capital Partners): "Con PIF abbiamo parlato anche con Inter e Milan, ma la Serie A è un disastro"

Amanda Staveley, amministrator delegato del fondo PCP Capital Partners che fa parte del consorzio che ha acquisito il Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal The Times in merito all'interesse del gruppo PIF (il fondo sovrano dell’Arabia Saudita) per altri club europei prima di acquistare la squadra bianconera inglese: "Abbiamo parlato anche con Inter e Milan, ma il problema era che la struttura del campionato era un disastro. Abbiamo guardato brevemente anche al Bordeaux. Ma ora non guardiamo più all’Inter" riporta calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo).