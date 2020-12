Stipic (Ag. Calhanoglu): "E' stato un meeting positivo. Siamo in fase di negoziazione e stiamo lavorando"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, ha parlato dell'incontro avvenuto questo pomeriggio a Casa Milan per discutere del rinnovo del suo assistito. Queste le sue parole: "E' stato un meeting positivo. Siamo in fase di negoziazione, vediamo, ci stiamo lavorando e lo faremo ancora. Per questo ci terremo in costante contatto per futuri appuntamenti con la dirigenza del Milan"