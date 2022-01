Stroppa: "L'Intercontinentale del 90 il punto più alto della mia carriera"

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex rossonero Giovanni Stroppa, oggi tecnico del Monza, ha ricordato con grande piacere ed emozione la vittoria del Milan di Sacchi nell’Intercontinentale del ’90: “È il punto più alto della mia carriera. Io che segno a Tokyo all’Olimpia Asuncion nella finale di Coppa Intercontinentale. Far parte di quella squadra, eletta dall’Uefa la migliore di sempre, è un grande motivo di orgoglio. Lo sarebbe per chiunque, figuriamoci per me che ho vestito la maglia rossonera per la prima volta a nove anni”.