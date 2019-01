Supercoppa, Donadoni: "Una vittoria darebbe slancio al Milan"

Dalle pagine del quotidiano La Stampa, Roberto Donadoni ha parlato della finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus: "Non ho dubbi che entrambe vogliano aggiungere un trofeo alle loro bacheche: i bianconeri per consolidare il loro dominio e i rossoneri per risalire la china. Nel caso del Milan, un’eventuale vittoria sulla Juve regalerebbe grande slancio per il prosieguo della stagione".