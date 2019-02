Suso su Gattuso: "E' l’allenatore giusto al momento giusto nel posto giusto, per noi è un punto fermo"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Suso ha parlato ovviamento anche di Rino Gattuso. Ecco le sue parole: "Lui è perfetto, è l’allenatore giusto al momento giusto nel posto giusto. Per noi è un punto fermo. A me personalmente ha dato tanto e penso di avergli dato tanto anche io. In mezzo alle difficoltà è riuscito a mantenere una squadra all’altezza e un gruppo compatto. Anche alla Juve se togli quattro titolari ne risente, noi in mezzo a mille infortuni siamo rimasti lì. Il rapporto umano è la nostra cosa più bella. Se lui ha un problema ne parliamo, se ce l’ho io vado da lui. Urla tanto ma perché è così. E’ una persona con cui ci si può confrontare: in una delle ultime partite gli ho detto: 'Mister, io e Calhanoglu stiamo facendo i terzini'. Ma ho capito che anche questa è una strategia: tutti dobbiamo aiutare in difesa, i gol poi arrivano".