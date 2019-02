Suso sul Milan: "Il nostro gioco è meno bello, ma ora siamo una squadra più compatta e competitiva"

In merito al momento del Milan, Suso ha spiegato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il nostro gioco è meno bello ma ora siamo una squadra più compatta e competitiva. Contro le grandi serve questo. Oggi conta non prenderle, poi con la qualità che abbiamo un gol si trova. Il momento è buono. E’ diverso da quando intorno a noi cambiava tutto e in poco tempo abbiamo avuto tre proprietà differenti. Se non riesci a trovare stabilità per forza di cose ne risenti. Ci saranno stati anche altri motivi ma di sicuro questa è stata una delle ragioni per cui non ci siamo ancora presi la Champions".