Svezia, Ibra soddisfatto: "Sono tornato per aiutare la squadra, mi sento bene"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni rilasciate da Ibrahimovic a TV4 dopo il match tra Kosovo e Svezia: "Ho detto che sono tornato per aiutare la squadra. Quindi non devo segnare io, ho già fatto tanti di quei gol. Ho detto ai ragazzi che li farò segnare, li aiuterò a battere i record. Sono davvero contento. Mi sento bene. Non sono stanco. Abbiamo giocato molto meglio, abbiamo dimostrato grinta e giusta mentalità. C’è un buon equilibrio nella squadra tra giovani e vecchi. Il c.t. ha scelto la tattica perfetta, eravamo messi bene in campo. Sono contento".