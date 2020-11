Tagliavento: "Il Gol di Muntari? Uno dei cinque peggiori errori della mia carriera"

Intervenuto ai microfoni dell'Avvenire, l'ex arbitro Paolo Tagliavento ha parlato della tecnologia in campo, ritornando sull'errore del gol di Muntari in Milan-Juventus del 2012. Queste le sue parole: “Adesso sono assolutamente favorevole alla tecnologia in campo. Durante la fase di sperimentazione ero il più scettico fra i miei colleghi, poi mi sono bastati i primi 45′ di Inter-Fiorentina per capire cosa mi ero perso in tutti quegli anni. Se ne avessi beneficiato prima, sono certo che il VAR mi avrebbe permesso di evitare i cinque più grandi errori della mia carriera, come il gol non assegnato a Muntari in Milan-Juventus. Oggi comprendo meglio la reazione dei calciatori quando protestano per l’errore arbitrale, mentre non capisco perché nel 2020 non si dia la possibilità agli arbitri di poter discutere e giustificare il loro operato a fine gara. Sarebbe utile, quanto meno ad abbassare i toni e a non creare "mostri”.