Taibi: "Donnarumma ha fatto qualcosa di eccezionale, a Parigi avrà più opportunità di mettersi in luce"

L'ex portiere rossonero Massimo Taibi, intervistato da Radio Bianconera, ha parlato anche di Donnarumma: “Ha fatto qualcosa di eccezionale, è un ragazzo giovanissimo, è riuscito a catturare le attenzioni dei club più importanti del mondo. Sicuramente a Parigi ha più opportunità per mettersi in luce a livello mondiale, farà la Champions League da protagonista. Sirigu è stato il portiere più forte quest’anno come rendimento, ma in generale credo che Donnarumma sia più forte”.