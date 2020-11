Tardelli sul Milan: "Non mi sorprenderei di vederlo lassù anche alla fine della stagione"

Marco Tardelli, ex centrocampista, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il primo posto in classifica del Milan: "Non mi sorprenderei di vederlo lassù anche alla fine della stagione: l’allenatore sta svolgendo un grande lavoro, i calciatori credono in lui e nella forza di tutto il gruppo. E non dimentico il gioco, che è sicuramente di ottimo livello".